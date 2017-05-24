特赦陳水扁？國民黨：蔡英文應清楚表態
國民黨文傳會副主委胡文琦24日表示，蔡總統選前曾針對是否特赦前總統陳水扁表示：「最大原則是不讓人民在這議題上持續對立」，蔡總統不該再逃避，也要為避免民進黨黨內失和的「父子對立」，認為她應該考慮是否直接特赦陳水扁，如果不能，也應清楚表態，不該讓文官系統的中監，孤獨無助的站在多數台灣人民的「對立面」。
胡文琦24日上午召開「敦請蔡英文總統特赦陳水扁」記者會，他表示，根據監獄行刑法相關規定，保外醫治受刑人若違反保外醫治應遵守事項者，監督機關得廢止保外醫治之許可，陳水扁屢踩紅線，蔡英文的不吭聲「就是默許、就是認同、就是肯定」。
胡文琦認為，陳前總統明顯公然違反中監的「五不規定」，又在台北過夜滯留未歸，甚至還惡人先告狀的嗆聲蔡總統，用「不然把我抓回去關啊！」、「讓我講話政府就會倒嗎？」的言詞挑釁，都已經踩踏、蔑視保外就醫的法理紅線。
胡文琦說，面對民進黨上下一片特赦陳水扁的要求，在陳菊、賴清德及高志鵬等都要求特赦陳水扁的黨內高民意狀態下，蔡英文理應有「有天回頭看，會知道一切都是值得的」的自信與堅持。
胡文琦表示，民進黨前立委蔡啟芳與現任立委蔡易餘父子，為了是否要特赦陳水扁一事，都出現要「斷絕父子關係」的爭議，蔡英文理應「不為了民調，而是為了台灣，改革不怕得罪人」的做出一個身為總統格局的最終決定。
(旺報)
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