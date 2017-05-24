清水高中106學年度大學申請入學表現亮麗，音樂系高達15位，中區各高中最多！（陳世宗翻攝）

台中市立清水高中106學年度大學申請入學，共錄取276位；其中國立清華大學4位(物理系、幼兒教育及音樂系)、國立台灣師範大學17位(其中音樂系高達15位，中區各高中最多)，成績十分亮麗！

校長賴昭呈說，截至目前為止，該校高三同學各項管道(不含科技大學、軍警校)共錄取346位，國立台灣大學1位、國立清華大學5位、國立交通大學1位、國立成功大學2位、國立政治大學1位、師範大學26位、國立台北藝術大學7位、中字輩(中央中興中正)國立大學18位；錄取公立大學共142位，較去年增加18位，公立大學錄取率達52%，成績又再度攀升成長。

賴昭呈指出，另有一位音樂班劉一澄同學，已經錄取中國大陸上海音樂學院，表現優異(目前仍有多位音樂班同學，參加國外音樂大學考試，陸續放榜中)。清水高中學生表現，又再度展現亮麗成績；在質量方面均有大幅的進步，感謝師長及家長對學校的支持與鼓勵。

(中時)