同婚釋憲》挺同婚齊聚青島東 6色彩紅點亮立院

歷史性一天！台灣史上首次由司法院大法官針對同性婚姻釋憲，即將於今天做成第一號解釋，婚姻平權有機會向前一步，備受國內外關注。挺同婚團體備戰，預料釋憲結果將為台灣同性婚姻有所保障，未來戰場將回歸立法院。

挺同婚團體今晚將於青島東路上，號召群眾投射出「6色彩虹」，象徵點亮立法院，期待立法院儘速協商、通過婚姻平權，真正「點亮台灣」。

由多個挺同婚團體組成的「婚姻平權大平台」，今天下午起於立法院旁的青島東路發起「點亮台灣，亞洲燈塔」集會活動，高喊「婚姻平權再戰立院！」將號召2、3萬名群眾現場同步解讀解釋文，也象徵宣告戰場回歸立法院。

平台指出，由於解釋文較簡短、艱澀，現場將同步帶領群眾解讀，並將由台灣同志諮詢熱線協會、婦女新知基金會、台灣同志家庭權益促進會、同志人權法案遊說聯盟、酷摩莎獎等團體，共同針對釋憲結果第一時間回應。

平台指出，無論釋憲結果如何，婚姻平權最後仍須回到立法院，完成法案協商與二、三讀，無奈攸關同婚合法化的民法修正案，去年12月26日初審通過後，迄今沒任何進度，行政、立法顯然跟不上民間堅持民主與進步的決心。

平台表示，希望大法官看見「歧視何在」，給予同婚保障，挺同婚團體也預估，釋憲結果有不小機會宣告現行民法不允許同婚違憲、須限期修法，盼立法院聽見台灣民意支持婚姻平權，讓台灣登上亞洲第一，成為其他國家仰望的燈塔。

平台總召呂欣潔說，釋憲結果對亞洲人權將有重大影響，近期香港推動反歧視條例、日本推反歧視法，南韓也有總統候選人推同志議題，無論在地或國際深具歷史性意義。但她坦言，若拖到下會期接近2018年選舉，修法恐不樂觀。

而在活動尾聲，挺同婚團體將於今晚8時左右，邀所有到場民眾使用手機、手電筒，以及限量贈送「再戰立院」彩虹卡，於青島東路上投射「6色彩虹」，象徵點亮立院，期待立院儘速協商、通過婚姻平權，真正「點亮台灣」。

(中時)