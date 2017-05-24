同婚釋憲》反方露宿司法院抗爭 不排除重啟釋憲

同性婚姻釋憲結果出爐，正反雙方團體均已備戰今日。反方下一代幸福聯盟、愛護家庭大聯盟等，連日露宿司法院前抗議釋憲程序不公，並將向監察院提出糾舉，要求調查，並考慮發動公投、罷免、甚至重啟釋憲等方案。

「先釋疑、再釋憲！」幸福盟聯合多個民間團體，今天釋憲結果出爐前，將動員群眾集結於司法院前表達訴求。行動總召游信義指出，大法官釋憲程序不公、不義，若司法院未先釋疑就做出民法違憲的解釋，如何讓人信服？

他說，目前「異性結合」是我國婚姻制度的核心內涵，若婚姻定義一經變更，將對社會與婚姻家庭道德觀念帶來重大變遷。同婚為重大社會爭議，仍於民主討論與政黨協商階段，「司法如同皇后貞操」，呼籲大法官「自制」。

幸福盟共提出5大訴求，司法權不應侵犯立法權、釋憲程序不應黑箱、「政治正確」不應左右釋憲立場、結果不應有損兒童權利與公共利益，以及婚姻定義應由全民決定，盼大法官尊重社會普遍共識，切勿霸凌「多數弱勢」。

幸福盟家長代表曾獻瑩表示，日前已要求監察院啟動調查大法官有無違反職權，未來戰場將回歸立法院，繼續觀察修法動靜，不排除發動罷免支持同婚的立委，一旦立法院通過同婚，則將發起公投，行使複決權否決法案。

護家盟祕書長張守一也將於釋憲結果出爐後，出面召開記者會公開回應。他說，今天不會動員採取激烈行動，但視釋憲結果出爐也將決定下一步，若釋憲結果有「違失」，將向監察院提出糾舉，同婚尚在討論，司法不應介入立法。

他也說，釋憲預設立場，寫好劇本再找答案，寫下我國司法史上最嚴重恥辱。護家盟主張釋憲無效，要求監察院調查並依法彈劾；即使釋憲結果沒有違憲，但大法官受理等同以司法干涉立法，仍將提出糾舉，並要求公懲會懲處。

此外，由學生組成的捍家盟也批評，2013年同運團體將「多元成家」法案送進立法院，引發超過30萬人走上街頭，最後無疾而終；然而，3月24日憲法法庭中，鑑定人幾乎一致支持同婚，「假鑑定、真內定」，令人憤怒。

捍家盟指出，攸關同婚的民法修正案，去年12月26日由數名缺乏民意基礎的不分區立委強渡關山，快速進入二讀審查，未能與民意接軌，顯然是臺灣民主進程的一大挫敗，表達台灣青年學子吶喊，堅持一夫一妻的婚姻價值。

(中時)