3董事挨告洩密 東森電視聲明澄清

針對東森電視監察人謝長仲，控告凱雷派在東森電視的董事長范瑞穎、副董事長殷尚龍及董事唐子明，涉及違反營業秘密法、背信罪，東森電視今聲明，公司各項營業資訊並無被任何人違法揭露，各主要股東及董事，並無仼何違反約定之保密義務情事。

【東森電視聲明稿】

就本公司謝長仲監察人日前透過媒體表示，本公司法人股東偉齊股份有限公司（以下簡稱偉齊公司）之法人代表范瑞穎、殷尚龍及唐子明三位董事（以下簡稱代表偉齊公司之董事） ，對本公司具有忠實執行業務及保護公司營業秘密之責，卻在凱雷集團與台數科的交易中，涉及洩露財務營收等營業秘密予台數科，為此其代表本公司提出告訴云云，本公司特依所知事實澄清如后：

1、本公司及本公司全體董事對於本公司之各項營業及財務資訊均善盡保密責任，依本公司之認知，本公司各項營業資訊並無被任何人違法揭露之情事。

2、本公司與主要股東針對各自義務之遵守有清楚之約定，依相關約定及本公司所認知之事實，本公司各主要股東及代表各該法人股東之董事，就本公司各項營業及財務資訊之揭露，均已遵守各主要股東與本公司之約定，並無仼何違反約定之保密義務情事。

(中時)