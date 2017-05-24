同婚釋憲》時代的浪尖上屢敗屢戰 祁家威等遲來正義

台灣同婚釋憲結果將出爐，造就歷史性時刻，釋憲聲請人祁家威更是關鍵人物，在國內推動婚姻平權30年，是台灣同運先鋒，在時代的浪尖上屢敗屢戰。隨釋憲結果出爐，祁家威也將在最接近理想的時刻，身披彩虹旗公開回應。

已白髮蒼蒼的祁家威，爭取同婚超過30年，每次同志運動總能看見他到場，身披巨型彩虹旗聲援，不少人視他為台灣同志運動精神象徵。他曾說，30年歲月不算短，婚姻平權至今仍舉棋不定，歧視也還在社會上不斷發生。

為推動同婚，祁家威自1986年起，即公開要求政府應承認同性伴侶享有平等結婚權利，多年來在沒有委任律師協助下，孤軍奮戰，持續挑戰民事、行政與大法官釋憲等程序，將各種行政救濟管道走過一遍，盼得「遲來的正義」。

伴侶盟表示，祁家威2013年重啟同性婚姻登記行政訴訟、隔年首度委由伴侶盟義務律師團協助，代理上訴最高行政法院，上訴遭駁回後，2015年七夕情人節當天聲請釋憲，大法官終於今年2月決議受理，3月24日並召開台灣史上首場婚姻平權言詞辯論庭，由祁家威擔任引言人，今天公布解釋結果。

奮鬥多年，終露一線曙光，祁家威曾說：「如果原諒是一門很難的學問，那麼同志人人都是大師，被迫原諒、再原諒，否則無法熬到現在。」他今天將在律師團成員許秀雯、潘天慶、莊喬汝、陳明彥等人陪同下，公開回應釋憲結果。

身兼伴侶盟理事長的許秀雯說，假設大法官做成違憲解釋，仍須注意須於多久期限內修法，也是重要關鍵，拖太久本身就是風險。期待大法官秉持專業、捍衛憲法，做出論理清晰並保障同志人權的決定，勿因妥協折衝而打折扣。

許秀雯也指出，直接修法民法或另立專法，大法官是否清楚表態，若無則將盡全力預防專法被提出並通過。伴侶盟反專法立場不變，也絕不退讓。民進黨完全執政、蔡英文總統兌現政治承諾是責無旁貸的，將持續遊說倡議。

(中時)