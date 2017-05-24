美河市社區公共車道疑賣給住戶　管委會：建商不買回就封路

台北市議員王鴻薇（前右）、新北市議員陳儀君（左）與美河市社區管委會主委李俊龍（右後）質疑日勝生私將公共車道賣給不知情住戶，從中獲取暴利。（孟祥傑攝）

爭議不斷的捷運聯合開發宅「美河市社區」再爆爭議！北市府近期將公開招標設於美河市2樓的商場，但社區管委會發現，原為紓解進出商場車潮的2樓公共車道，建商日勝生當年卻偷偷列入公共設施賣給住戶，面對私有地變成車輛進出要道，管委會主委李俊龍要求雙北市分別重啟環評、都審會議，並要求日勝生買回公用車道土地，否則管委會將封住車道主張產權。

台北市議員王鴻薇、新北市議員陳儀君今天（24日）上午邀北市捷運局、新北市環保局、工務局、法制局及日勝生代表前往會勘，發現長達約300公尺、占地1320坪的公共車道，竟被建商偷偷賣給住戶，從中賺取約6.6億元利潤，住戶卻要每年繳納高額土地稅，還被迫開放私有地讓人使用，實在不合理。

李俊龍表示，當初北市都審會議通過2樓商場公共車道設計，且新北市環評審查說明書也承諾，由政府部門和日勝生繼續持有公共車道產權，以維護車道暢通，但日勝生竟「偷天換日」將公共車道列入公設賣給不知情的住戶，卻未列入買賣契約內容中，如今商場招標在即，若真的標租出去，等於住戶產權變成交通要道，嚴重侵害住戶權益。

百福里長陳正忠也指出，北市府與日勝生原規畫450個里民停車位，承諾以每月2000元回饋租給鄰近百福、中華、福民三里里民，且優惠價格保障15年，後來詢問管委會才知道，日勝生竟已私下先以每車位180萬元賣給不知情的社區住戶，且已賣出145個車位，「根本是詐騙集團！」

李俊龍要求雙北市政府重做環評、都審會議，仔細審視日勝生是否違反當初計畫內容及承諾書內容，且若日勝生不將公共車道買回，或另提出補償計畫，管委會不排除封住公共車道主張產權，「屆時北市府擁有的商場，看有沒有人會來標租？」

日勝生物業管理部經理黃士展表示，當初與住戶簽訂的買賣契約中已將公共車道明列為公設之一，並規畫接駁巴士，但歷經4屆管委會都不願點交接駁巴士，至於450個里民車位均保留並未賣出，是管委會尚未同意開放，會再與管委會和三里里長溝通。

王鴻薇、陳儀君均批評說：「從沒看過交通要道變成住戶買單的公共設施計畫內容！」2人要求雙北市府相關單位盡速檢視當初環評報告、都審計畫解決問題，不要圖利建商而損害無辜住戶權益。

(中時)