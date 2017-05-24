中市議員爭取 台74線設南下匝道

市議員邱素貞（中）今天為民請命，爭取台74線快速道路設置南下匝道！（陳世宗翻攝）

台74線快速道路從太平區中山路到大里區德芳南路段，長達約6公里沒有匝道。市議員邱素貞等人24日建議交通局，爭取設置南下匝道，提供便捷交通。交通局長王義川說，目前計畫於六順橋以南環中東路附近設置南向入口匝道，由於涉及私人土地徵收問題，將持續溝通。

台中市議會24日進行交通地政業務質詢，市議員邱素貞、李天生、翁美春關心台74線快速道路太平、大里區一帶增設南向出入口匝道的進度。

邱素貞指出，市府積極推動屯區公路網，在台74線增設大里霧峰系統交流道，以及十九甲北出及東昇橋南入等三組匝道，其中，大里霧峰系統交流道，已獲得交通部支持核定，預定110年完工，但從中山路匝道距離下一個匝道約6公里，中間沒有匝道，往來太平、東區一帶，耗費更多時間，希望增設南向下匝道，提升民眾上下匝道交通便利性。

王義川表示，為改善台74線太平交流道至大里一交流道之間造成太平區、東區、大里區民眾進出匝道的不便利，交通局評估於該地區增設台74線南向出入口匝道的可能性。

因台74線現況匝道間距與高架橋結構工程限制，評估較適合設置南向出口匝道的位置在六順橋以北環中東路一帶，考量沿線現況有密集住宅區，地上物以鐵皮工廠與民宅為主，若於該處設置匝道，預期將對當地民眾造成較大影響、徵收阻力大，目前尚在努力。

至於南向入口匝道，已於105年10月21日完成可行性評估，並送公路總局審查，於106年4月28日召開初核會議，目前正依會議結論修正報告書，將積極配合中央進行審查工作。

交通局說，目前推動的方案，於六順橋以南環中東路附近設置南向入口匝道，係為土地徵收影響最小且最能夠快速推動的方案，此案已分別於105年5月26日及11月3日分別於太平區公所及大里區公所召開地方說明會。後續若計畫順利獲得交通部同意，將持續與地方溝通，希望能獲得地方支持且照顧到地主權益。

(中時)