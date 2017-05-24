安理會閉門會議 中國力促與北韓對話

聯合國安理會23日下午針對朝鮮21日發射中程彈道飛彈，召開了緊急閉門會議，各國常駐聯合國代表嚴厲譴責發射飛彈。日媒引述外交消息人士透露，要求召開會議的日美韓三國呼籲包括追加制裁在內，進一步加大施壓力度，但中國等則主張應探索通過與北韓對話來和平解決問題，雙方依然存在分歧。

共同社24報導，中國常駐聯合國代表劉結一向媒體指出了履行之前對朝制裁決議的重要性，但也強調目前沒有不對話的理由，應當通過對話緩和緊張。

報導稱，美中正繼續針對強化對北韓制裁進行非公開交涉，但如果中方不改變重視對話的姿態，交涉也可能長期化。

非常任理事國日本的常駐聯合國代表別所浩郎也在會後接受記者採訪，談及北韓14日也發射了彈道飛彈，稱「一週後再次發射實在過分，所有國家（對此）都有共識。」報導指出，另一方面，關於旨在加強制裁的討論，別所僅表示「立場各種各樣」，暗示理事國之間存在溫差。

安理會輪值主席、烏拉圭常駐聯合國代表羅塞利在會後的記者會上透露，此次緊急會議的磋商內容與16日召開的上一次會議基本相同，並稱全部15個理事國都對朝方的行為進行了譴責。

(旺報)