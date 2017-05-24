聽歌想到他竟大哭 小八認分手1年仍忘不了嚴爵
以網路劇《空姐忙什麼》締造演藝事業高峰的藝人小8(張允曦)，曾和歌手嚴爵交往半年，感情穩定到論及婚嫁，沒想到去年6月閃電宣布分手，讓外界相當震驚，一度還傳出是因男方有了小三，但遭雙方否認，時間過得很快，兩人分手至今快要1年，小8似乎情傷未癒，去聽徐佳瑩演唱會，竟然聽到大哭，連她自己都驚訝，被問到是否忘不了舊愛，她沒否認，反倒自嘲：「我很不爭氣」。
據《壹週刊》報導，小8坦言，雖然雙方僅交往半年左右，但卻最刻骨銘心，很多人跟她說，交了新的就會好起來，黃小柔一直想幫她介紹男友，好友阿達甚至想把她跟張立東送作堆，但小8說：「全世界都說妳遇到下一個就好了，但我還沒準備好，已經一年了！」，坦言從沒單身這麼久過，表示以前很勇敢，感覺對了就衝，受傷也很快就好，然現在對感情卻步許多，甚至難有心動的感覺。
而感情沒進展的她，突然辭去讓她翻紅的《空姐忙什麼》，外傳她是爆紅後有大頭症，因酬勞談不攏才拆夥，小8也解釋，表示當初草創時，就心想一定賠錢，所以第一季沒有把價錢講清楚，就是彼此信任，「第二季是每集兩萬元，一直到結束都是這價錢，並沒有外傳的爆紅漲價三倍以上」，也表示自己不是很計較的人，強調拿的絕對是比業界還要低的價錢，只是因為深知自己在同一個環境中無法持續成長、增強實力，因此忍痛決定退出，跟導演及團隊不是在難看得情況下「分手」。
(中時電子報)
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