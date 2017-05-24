男涉設局佯遭綁架 向女友詐財遭判5月

48歲尤姓男子數度向簡姓女友借款，食髓知味竟涉設局詐稱遭綁架，要求簡女連絡前妻匯款30萬元，但又誤留前妻手機號碼，意圖誘騙簡女情急匯款，豈料，簡因連絡不上，擔心尤男安危而向警方報案，警方追查搓破謊言。台中地院依詐欺罪判處尤男5月。

尤男在去年5月在交友網站認識簡女，兩人交往期間，尤男先後曾向簡女借30萬元及3萬多元都沒還，去年1月間打電話給簡女，指稱遭「請去山上喝咖啡」，簡女詢問是否遭綁架，要去報警，尤男責罵「妳是要我死嗎？」，並要求她與他前妻林姓女子連絡，籌30萬元匯到指定匯款帳號，否則他會有生命危險，但卻留錯誤手機。

尤男涉嫌設局讓簡女連絡不上林女，因擔心他安危情急而直接匯款。簡女撥打電話竟有人接聽，指稱並非林女，尤男持續聯繫簡女，得知電話號碼錯誤，但仍要求她想辦法。

簡女轉向警方求助，員警陪同到尤男、林女住處查訪未果，勸導簡女不要急著匯款，先弄清楚狀況，免遭詐騙。尤男到案否認詐騙，指稱並未提及被綁架，只是他要向前妻借30萬元，請林女幫忙連絡，並未要求她匯款。

台中地院法官以尤男有多次詐欺前科，涉嫌利用簡女對他的信任與愛護之情詐騙，審酌犯後態度，判處徒刑5月，得易科罰金，全案仍可上訴。

(中時)