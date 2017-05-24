NBA》巴克利：詹姆斯必須打敗勇士

詹姆斯被巴克利認為還比不上布萊恩。(美聯社資料照)

詹姆斯本月初曾表示，他在NBA已不需要證明自己了。「3座總冠軍，我為自己拿1座，為隊友拿1座，再幫家鄉(克里夫蘭)拿1座。說真的，我再打下去要幹嘛？」儘管很多人認為詹姆斯已經超越了當年的布萊恩，不過球評巴克利卻非常不以為然。

「如果詹姆斯有辦法再打敗勇士1次，我才會考慮把他擺到和布萊恩相同的層級。」巴克利說，「顯然喬丹是達到另一個境界的人，詹姆斯只能算是史上前10強，但他還沒趕上布萊恩呢。布萊恩有5座總冠軍，詹姆斯只拿3座。如果詹姆斯能再打敗勇士，那當然是非常厲害的，我可以把他視為跟布萊恩一樣厲害。」

被稱為「小皇帝」的詹姆斯一直都被與喬丹、布萊恩拿來比較，巴克利卻認為詹姆斯永遠都達不到史上前5強的程度。巴克利的標準到底是什麼？他還想要詹姆斯怎樣？巴克利表示，「喬丹、『大O』羅伯生、比爾羅素、賈霸、張伯倫」，這是他排行出來的史上前5強。

顯然巴克利不是以冠軍數量來排行，因為張伯倫僅拿2次總冠軍，羅伯生只有1次。不知為何，他似乎總沒把詹姆斯瞧在眼裡，難道4次年度MVP、3座總冠軍賽MVP，這些都還比不得布萊恩嗎？況且詹姆斯去年已經打敗勇士了，還是史無前例的大逆轉，只不過那時沒有杜蘭特而已。巴克利說：「在我看來，他都還沒超過鄧肯咧。」

(中時電子報)