NBA》巴克利：詹姆斯必須打敗勇士
詹姆斯本月初曾表示，他在NBA已不需要證明自己了。「3座總冠軍，我為自己拿1座，為隊友拿1座，再幫家鄉(克里夫蘭)拿1座。說真的，我再打下去要幹嘛？」儘管很多人認為詹姆斯已經超越了當年的布萊恩，不過球評巴克利卻非常不以為然。
「如果詹姆斯有辦法再打敗勇士1次，我才會考慮把他擺到和布萊恩相同的層級。」巴克利說，「顯然喬丹是達到另一個境界的人，詹姆斯只能算是史上前10強，但他還沒趕上布萊恩呢。布萊恩有5座總冠軍，詹姆斯只拿3座。如果詹姆斯能再打敗勇士，那當然是非常厲害的，我可以把他視為跟布萊恩一樣厲害。」
被稱為「小皇帝」的詹姆斯一直都被與喬丹、布萊恩拿來比較，巴克利卻認為詹姆斯永遠都達不到史上前5強的程度。巴克利的標準到底是什麼？他還想要詹姆斯怎樣？巴克利表示，「喬丹、『大O』羅伯生、比爾羅素、賈霸、張伯倫」，這是他排行出來的史上前5強。
顯然巴克利不是以冠軍數量來排行，因為張伯倫僅拿2次總冠軍，羅伯生只有1次。不知為何，他似乎總沒把詹姆斯瞧在眼裡，難道4次年度MVP、3座總冠軍賽MVP，這些都還比不得布萊恩嗎？況且詹姆斯去年已經打敗勇士了，還是史無前例的大逆轉，只不過那時沒有杜蘭特而已。巴克利說：「在我看來，他都還沒超過鄧肯咧。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。