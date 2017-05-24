攀登玉山 1人高山症待援

台中市32歲蔡姓男子，攀登玉山東峰，但發生高山症，有肺水腫情況，呼吸困難，在圓峰山峰待援！

由於山區天候狀況不佳且起霧，直升機沒辦法執行救援；因新中橫公路115K道路中斷，消防人員也無法通行！信義工務段表示，要到下午5時才能通過。

玉山國家公園管理處表示，排雲山莊人員方有水，正趕到現場途中！

(中時)