台北買毒下高雄開趴 摩鐵違停被逮
35歲張姓男子在台北買毒後搭高鐵南下高雄，準備找間高檔摩鐵開毒趴，沒想到33歲李姓友人開車載他前往摩鐵時，因車輛違停遭保大迅雷中隊巡邏警組盯上，上前盤查之際，張、李2人竟棄車逃離仍遭逮，從他們身上及車內共搜出K他命511.82公克，訊後依毒品罪送辦外，也積極擴大追查毒源。
保大迅雷中隊警組22日在鼓山區1家知名汽車旅館前，發現李男將車違停紅線，警下車欲上前盤查時，李與同車張男倉皇地下車開溜，但都難逃警攔阻，雙雙被逮；警見2人無前科，卻見警就逃，直覺身上有藏毒。
警方盤問過程，李男卻嚇得全身抖不停，拗不過警方追問，交出1小包K毒，辯稱工作壓力大，才會拉K紓壓；不過，警另在張男手提袋查獲重達497公克K毒及4支手機，他供稱，該批毒品是花48000元在台北某知名影城附近，向綽號「小寶」男子購買，原想南下高雄開趴狂歡，結果因駕駛違停，栽進警手裡。
張自稱是木材貿易商，事業遍及東南亞，當天僅是來開毒趴，但警方認為張身上帶有大量K他命及多支手機，研判張男瞎掰一切，懷疑從事販毒，將進一步追查。
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(中時)
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