花椒瘋傳「故宮假直播」遭罰　陸關閉10家平台

花椒直播App下載介面。(手機截圖)

現今直播當道，很多人藉著直播平台，素人立馬躥升「網紅」，尤其是直播大國中國，每天參與直播的人數快速上升，越來越多人乾脆以直播為業，賺取粉絲「賞金」維生，隨著網路表演內容越來越熱絡，大陸文化部也開始檢查和清理直播平台。日前陸文化部下令關閉10家直播平台，整頓高達30235個直播間、31371個表演人或直播主。

其中知名平台「花椒」，因為日前1名女主播假裝躲過故宮清場，直播在「故宮」過夜，坐龍椅和睡慈禧床，網友瘋傳信以為真，後來女主播再度直播道歉說，當時根本不是在故宮拍攝，而是在1家攝影場地直播，只是「開玩笑」而已，引發大眾反彈。陸文化部針對這起「故宮假直播」開罰花椒平台。

當事女主播5日在「花椒直播」平台上哽咽道歉。（取自新浪微博@花椒直播）

根據陸媒《界面》報導，陸文化部近期針對50家主要的直播平台展開體檢，由於網路表演內容違規事件越來越多，官方單位開始嚴查直播平台，清理整治低俗、涉賭內容，下令關閉10家直播平台，開罰15家北京、上海、廣東、浙江、湖北等地的直播平台，包括一直播、在直播、鬥魚、哔哩哔哩、ME直播、土豪直播等，其中違規嚴重的「在直播」遭罰暫停營業14天。

這個月初，有1個女主播在「花椒」直播，說她躲過故宮清場，得以「夜宿故宮」，她坐龍椅和睡慈禧床鋪的視頻遭大陸網友瘋狂轉載，引發媒體關注，結果當日該女主播又直播澄清說，她只是在懷柔的1家影視公司攝影場地進行直播，不是真的夜宿故宮，和網友開個小玩笑，結果造成大眾反彈，她立馬哭訴道歉。但是這起事件已經不小的風波，除了遭到陸文化部開罰以外，也讓社會大眾注意到「直播造假」的問題！

(中時電子報)