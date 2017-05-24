八仙塵爆案民事請求權將屆 律師聲請暫停開庭

消基會律師吳榮達。（李文正攝）

八仙塵爆下個月屆滿2週年，民事的請求權期限即將到期，消基會律師吳榮達今天上午開庭時，向法院聲請暫停開庭，利用未來的3到4個月整理交換原告、被告的書狀，未來將不在法庭辯論，並協助另外300多位受害者提出告訴，法官諭知，將再訂下次開庭時間。

消基會律師吳榮達表示，目前已經有98名八仙塵爆受害人委任，向八仙樂園、瑞博公司、玩色創意公司以及負責人連帶求償26億多元，但另外法律扶助基金會的也有300多名受害者，民事求償的期限將在6月26日到期，需要利用未來的1個月時間整理資料，並提出告訴。

吳表示，希望法院能給3到4個月期間，暫時不要開庭，讓雙方律師能以書狀，了解彼此的想法，除非爭議的事項，未來將不在法院辯論，而每次的書類往返都需要1個月，希望在9月底以前完成，再由法院訂出開庭時間。

針對傷者請求賠償款項，吳表示，法院已經裁定由台北、台中、高雄三地的榮民總醫院進行鑑定，粗估每人費用約3萬元，若全部都交由消基會負責，光是鑑定傷勢的部分，費用將高達上千萬，未來將會向新北市政府、觀光局申請，希望他們能編列預算協助傷者。

(中時)