誰來挑戰2018雙北？ 馬英九：「某些人」願出來贏面不算小

前總統馬英九。(圖/中時資料照，姚志平攝)

2018縣市長選舉被國民黨視為再起的關鍵性戰役，外界皆在關注。國民黨黨主席當選人吳敦義昨（22）日談到接下來的2018選戰時，除強調應提早布局外，更指雙北市是「重中之重」。而前總統馬英九今受訪時也表示，明年的縣市長選舉將成止敗指標，認為雙北若「某些人」願意出來，贏面也不算小。

吳敦義昨在廣播節目專訪時，談及明年的縣市長布局，他說，自己還沒上任，無法評論2018九合一選舉的規畫，也不可能現在決定參選人選，「我沒有口袋人選，也沒有時間表」。不過，吳敦義稱，國民黨在2018年選舉要有所斬獲，包括縣市長、議會、地方鄉鎮席次都要增加，以構成國民黨在基層最重要的基礎。

《聯合報》報導，針對2018縣市長選舉，馬英九今受訪時表示，候選人是選舉勝敗的關鍵，「人找對了，事情一半就解決了。」馬認為雙北如果「某些人」願意出來，贏面也不算太小。

同時，馬英九也提到過去國民黨兩次輸掉選戰的原因，他說2014地方選舉敗選，主要是政府在食安問題上處理不當；2016總統大選敗選，則是黨內候選人產生過程混亂，嚴重打擊士氣，就算不會贏也不至於輸那麼多。

(中時電子報)