馬幼興洗刷性侵罪後 驚遇店員打招呼生感慨

馬幼興遭誣告性侵一案，日前獲不起訴處分。（圖／中時資料照片）

44歲本土劇男星馬幼興去年7月捲入性侵同劇女星疑雲，今年4月檢察官公布調查結果，馬幼興獲不起訴處分，女方則以誣告、偽證和誹謗3罪反被起訴，重獲清白後，馬幼興第一時間便召開記者會澄清案情，近日他接受媒體專訪，除了吐露曾遭三名大哥施壓，也表示這期間仍有善心路人向他雪中送炭，使他相當感慨、窩心。

據《自由時報》報導，馬幼興10個月前莫名捲入性侵誣告案，讓他的家人與前妻生活頓時間變的天翻地覆，名聲因誣告案轉黑後，工作全無的馬幼興只好在家照顧一雙兒女，然而小孩仍要上學面對大眾，9歲女兒為此一度跟馬幼興冷戰，還私下偷問母親「什麼是性侵」，直到確認不起訴後，馬幼興才有勇氣向兒子道歉說明來龍去脈，也對影響到前妻生活致歉，並和女兒擁抱和解。

近日，馬幼興帶女兒出門買生日蛋糕，結帳後店員突然跑來打招呼，問：「請問你是馬幼興嗎？」他當下十分擔心，不知道對方下一句要說什麼話，豈料店員竟是送暖說：「我只是想跟你說我支持你，你要走下去，為了你的家人小孩」，再加上近來收到許多網友道歉，使馬幼興釋懷，嘆氣表示都放下了，只期待早日回到工作崗位，為家人孩子扛起家計。

(中時電子報)