緩兵之計？又一棟宜蘭大型違規農舍申請自拆
宜蘭縣政府鎖定縣內3棟嚴重違規的大型農舍，並分別訂出強制拆除的時間，縣府原訂要在今天強制拆除的員山鄉大型違規農舍，也因為屋主已向縣府申請自拆並簽立切結書，縣府同意屋主在6月10日前要自拆完畢。
宜蘭縣政府為遏止違規農舍氾濫歪風，先行鎖定3棟已經沒有可能透過補件等行政程序以符合法令規定的大型違建，並分別訂出強制拆除時間，強拆時間點排在首位、位於礁溪鄉的違規農舍，趕在本月15日縣府直接強拆之前申請自拆，獲得縣府同意，並以6月1日為完成自拆的期限；但記者上午實地觀察，發現僅有外部鷹架部分全部拆除，至於主體建築則仍無動靜，也不見有任何的工人在場。
今天是縣府排定強拆第2棟違規農舍的時間，但縣府建設處表示，屋主也已在上個星期申請自拆，縣府同樣給予半個月的時間，將完成拆除時間的底線延至6月10日。至於縣府排定強拆第3棟的大型違規農舍位於五結鄉，6月5日為強拆日期， 屋主尚未向縣府申請自拆。
縣府建設處長林國民表示，政府施政的角度，並不是要造成官民對立，因此無論是強拆或自拆，既然目的都是一樣，當事人也簽了切結書，民眾如果真的有需求，縣府會給予合理的時間，但不會無限期地拖延下去，只要切結時間一到，縣府將立刻進場執行強制拆除作業。
(中時)
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