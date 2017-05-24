龍潭歸鄉文化節 深度遊客庄

桃園市長鄭文燦（左）在記者會中擔任龍舟奪標手，為活動造勢。（范揚光攝）

「2017乙末客家戰役文化祭-龍潭歸鄉文化節」將在端午節連假登場，桃園市長鄭文燦上午在活動記者會中擔任龍舟奪標手，為活動揭開序幕。

邁入103年歷史的龍潭龍舟賽將在龍潭大池舉辦，今年共有202隊報名參加，較去年多了30隊，各組優勝隊伍還可參加龍王爭霸賽，爭取高額獎金。

鄭文燦表示，這次活動已獲得客委會納入客庄12大節慶，包含「龍潭歸鄉文化節」及「平鎮戰祭」，透過文化照片展及史蹟尋訪，讓民眾了解乙末戰爭中，先民抗日的歷史。

(中時)