聰明旅遊！背包客必備這幾樣小物
自助旅遊風行，人人都可以當背包客，除了可以規劃、挑選自己喜好的行程，更可以妥善控制預算，但行前準備則是一門大學問，除了要慎選住宿之外，這些隨身攜帶小物品更是提升旅遊品質的小撇步。
1.延長線、萬用電壓轉接頭
旅行時愛照相，東拍拍西拍拍，一整天下來連行動電源可能都已經沒電，這時若剛好沒有適用於當地電壓的充電器或轉接頭，隔天的行程恐怕就要「斷電」了，因此備妥萬用電壓轉接頭可說是背包客基本配備。
2.耳塞、眼罩
耳塞、眼罩除了在機場等轉機或機上使用之外，若入住當地的青年旅館，由於住宿費相對廉價，因此隔音較差也是可以預期，這時候耳塞、眼罩就會發揮神奇功效了。
3.自備環保餐具
雖說在台灣出外飲食餐具取得相當方便，但不少人在日常生活已經養成了自備餐具的好習慣，除了衛生外、也能兼顧環保，而這好習慣在異地更能派上用場，尤其是前往那些衛生條件較差的國家旅遊時。
4.自備透明夾鏈袋
出外旅行當背包客，行李多放幾個防水透明夾鏈袋，不管是容易打翻溢出的瓶瓶罐罐，還是一身汗臭的待洗髒衣服，都能利用夾鏈袋妥善與其他行李隔絕。
5.曬衣繩
入住青年旅館，便宜的代價就是較少的私人空間，洗完的衣服也常常沒地方晾乾，這時背包裡的曬衣繩就像是救星，綁在床沿兩側，明天一早起來就有乾淨衣服，讓你安心玩、不怕衣服髒。
(中時電子報)
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