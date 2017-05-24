東航客機降落香港機場 衝離跑道

中國東方航空客機MU 765降落赤鱲角機場時發生意外，衝離跑道。(圖/東網)

今早香港滂沱大雨，中國東方航空客機MU 765降落赤鱲角機場時發生意外，衝離跑道，機場北跑道一度封閉，以單跑道運作，部份班抵港及離港航班受影響延誤，東航客機上有兩名旅客不適送院。

(中時電子報)