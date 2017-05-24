相約交易毒品 併排被警盯上

34歲洪男與35歲李男日前凌晨相約交易毒品，但車輛併排臨停被鼓山警巡邏盯上、盤查，剛買毒的洪男擔心被抓包，情急下將毒偷仍路邊，卻碰到1台腳踏車，引起警方注意；警持手電筒檢查發現他腳踩毒品，令2人當下啞口無言，均被依法送辦。

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(中時)