大甲第一市場熱如蒸籠 食物易腐攤商苦
近年全球暖化，氣溫不斷上升，啟用35年的台中市大甲第一市場通風不良，攤商抱怨「夏天都悶在蒸籠裡做生意」，消費者也不願上門，自治會向當地民代、經發局陳情，一行人上午會勘後，決議增設通風排熱系統，改善環境悶熱問題，並汰換鏽蝕管線，預計3個月內施作完成。
早上10點不到，大甲第一市場內溫度飆升到37度，市議員吳敏濟邀經發局長呂曜志、市場管理科股長洪宏男到場，一行人邊擦汗邊會勘。肉販林三圈抱怨，夏天肉類如果沒有冰存，就會有酸味，若不處理，中午就腐壞。
自治會長莊建華也說，不只賣肉，連賣魚、賣豆腐、豆干及熟食攤販也叫苦連天，持續高溫導致沒賣完的食品臭酸，只能倒掉，菜販常常反映「葉菜類或根莖類，都被熱到枯萎！」
吳敏濟表示，原本一、二樓共有134攤，因太熱生意不好，許多攤商乾脆就不去賣，也有攤商抱怨「夏季一天賣不到幾百塊，中暑還要花錢看醫生，又要休息好幾天，真是划不來。」
「改善通風，為當務之急！」吳敏濟表示，溫度降下來食物才能保鮮，消費者才願意上門，至於長久之計，他已在議會提案改建成多功能商業用大樓，把市場、餐廳、賣場、商辦及停車場集中，也解決市區車位不足問題。
經發局長呂曜志坦言，早期建造時沒有考量通風設備，親自走一趟確實悶熱難耐，將請市場科儘速規劃通風設備，並尋找合適裝設點，內部鏽蝕管線也會一併更新，希望在3個月內完成。
大甲第一公有零售市場位於順天路與中華街交叉口，鄰近鎮瀾宮，因位處商業中心，消費者、香客、觀光客眾多，早期許多人都到這裡買菜，可以說早上到中午都是人潮洶湧。
(中時)
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