警匪體力大車拚 賊累趴警勝一籌

許姓男子竊取的電纜線，已剝皮。（呂素麗翻攝）

許姓男子竊取的贓物。（呂素麗翻攝）

許姓男子是地板安裝工人，專偷電纜線。（呂素麗翻攝）

許姓男子專偷電纜線，以機車代步行竊。（呂素麗翻攝）

警匪體力大車拚！有毒品及偷竊等前科的高雄市許姓男子，偷遍高雄電纜線，連自己打零工的工地也不放過，而且作息不定，日夜都犯案，中午午休也偷，偷累了就趴在機車上補眠，警方為了抓他，徹夜埋伏守候長達12小時，果然在早上8點多，體力即將耗盡之時，見許嫌推著推車載著剛偷來的電纜銅線出現，警方立即當場逮人，人贓俱獲。

三民二分局鼎金派出所日前獲報於轄內民族一路某閒置廠房遭竊大量電纜，立即展開偵辦，經過濾、分析比對資料發現，鎖定騎機車行竊的許姓男子。

警方調查，許姓男子（38歲）曾因案入獄，出獄後擔任地板安裝工人，因熟悉工地作業環境，了解銅線回收價利潤甚高，1公斤約150餘元，故以電纜線為下手行竊目標；而且專找乏人管理的閒置廠房、大樓、興建中的工地、或待租中的住宅等目標下手；甚至食髓知味，竟然連自己打工的工地也不放過！

警方於前天晚上8點多，跟監許嫌行蹤，發現他為避免他人懷疑，趁上班時間即先潛入自己打工的工地；警方研判許嫌會再度犯案，徹夜埋伏守候長達12小時，果然在早上8點許，發現正偷完的許嫌，當場活逮，查獲價值約4萬元的已剝皮電纜銅線，及2級毒品安非他命等證物。

許嫌供稱，因沉迷賭博電玩及購買毒品，致經濟困頓，才下手行竊銷贓牟利。

警方查出許嫌曾在鳳山區、三民區、左營區犯下多起竊電纜線案，曾整夜在一處廢棄大樓內行竊，因竊取電纜線耗時耗力，體力不支，還索幸直趴在機車上補眠，待體力恢復再繼續行竊。

警方起獲安非他命殘渣0.29公克、吸食器1組、作案工具1批、電纜線皮26綑、已剝皮銅線215條、未剝皮電纜線3條、鋁條75條、鋁窗1扇，訊後，將許嫌移送法辦，法官裁定收押。

三民二分局長朱宗泰呼籲，民生竊盜案件通常造成民眾損失慘重，尤其電纜線被偷，在夏季用電尖峰期將造成民眾生活極大不便，且重新接線復電過程繁複，對民眾生活影響很大，因此，責成鼎金所長黃慶煌率員立即偵破此案，將犯嫌繩之以法，減少被害人損失。

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(中時)

許姓男子竊取的大批電纜線。（呂素麗翻攝）