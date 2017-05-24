偷9對鸚鵡市價百萬 賣不掉只好自首

桃園市34歲張姓男子竊走大批價值上百萬的鸚鵡後，24日向警方投案。(賴佑維翻攝)

竊賊偷走價值上百萬的鸚鵡，因賣不掉只好向警方投案。(賴佑維翻攝)

桃園市34歲張姓男子得知嚴姓女子從國外引進卡達麗娜金剛鸚鵡等其他罕見鸚鵡販售，在4月底佯裝購買，並到嚴女飼養鸚鵡的民宅內觀察地形，趁交貨前1晚偷走9對市價破百萬的鸚鵡，警方受理報案後展開調查，24日張男因無法銷贓向警方投案。

張姓男子平常喜好稀有鳥類，日前在社群網站得知嚴姓女子從國外引進卡達麗娜金剛鸚鵡等鳥類，在4月底連續2天佯裝要購買鸚鵡，先到飼養處觀察地形，並在交貨前偷走卡達麗娜金剛鸚鵡1對、紅金剛1對、黃翼藍帽1對、小黃帽3對、塞內鸚鵡1對、賈丁鸚鵡1對、紅肩金剛1對。

他將大批鸚鵡偷走後，原本談妥的買家不願購買，短時間無法找到其他買家，且鸚鵡養在家中叫聲相當大聲，擔心遭鄰居檢舉，24日因此向楊梅警分局投案，嚴女說，18隻鸚鵡全部從美國合法引進台灣，其中卡達麗娜金剛鸚鵡1對就要新台幣38萬、紅金剛1對也要新台幣28萬，光這批鳥類就超過百萬元了，感謝楊梅分局偵查隊積極查緝，讓嫌犯良心發現將失物歸還。

(中時)