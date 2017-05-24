提前「放假」過端午 花縣議會互擠爆衝突
端午連假將近，花蓮縣議員許淑銀今早在總質詢臨時提案，希望縮短議程，讓議員提前回去選區「服務選民」，引發正反雙方激辯，擔任臨時主席的國民黨團前書記長邱永双，突然敲棰宣布散會，引起現場一片錯愕，現任黨團書記長張智冠不滿上前理論，爆發推擠衝突。
提出「緊急臨時動議」的許淑銀表示，端午節將近，總質詢已經進入第二輪，希望集中剩下的議員質詢時間，提早在25日結束總質詢，讓議員能夠返回部落進行選民服務，原先排定26日質詢的民進黨議員莊枝財反對「速食質詢」，認為議程早已排定，應該優先監督縣政。
此時贊成與反對的發言僵持不下，游淑貞表達贊成，認為每個議員質詢時間50分鐘沒有變少，只是「彈性」調整日期，獲得何禮臺附議，要求當場表決。此時，邱永双認為自己只是代理主席，不便變更議程，敲下議事槌宣布散會，引發張正治、張智冠等人不滿怒嗆，爆發推擠、拉扯衝突。
邱永双怒指「擁傅派」要求提案表決，製造議會「派系對立」，張正治、張智冠痛罵邱「擁槍帶刀」，邱則反指對方「黑道」，最後，何禮臺推舉民進黨議員施金樹擔任主席，繼續質詢議程，因病請假的議長賴進坤獲悉回到議場主持大局，經過討論，決定總質詢提早到明天結束。
花蓮縣議會質詢時間，近年常成為議員角力場，國民黨議員何禮臺前年提案將總質詢議程從12天大幅縮短為6天，強調「質詢時數不變」，綠營議員劉曉玫還因此槓上國民黨團遭到停權，創下「議員停權議員」先例！引發爭議，去年才又決議恢復為12天。
「新仇加舊恨」，地方人士觀察，今年1月間13名國民黨團議員「突襲」召開臨時大會，決議撤換書記長邱永雙，推舉張智冠擔任黨團書記長，引起邱永双不滿怒批不符程序，甚至「抱病」未出席交接典禮，造成黨內裂痕，可能是爆發衝突的遠因。
(中時)
關鍵字：花蓮縣議會
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