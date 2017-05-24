澳洲徐重仁：想買房 年輕人少吃酪梨吐司
日前全聯總裁徐重仁一席「現在台灣年輕人很會花錢」的談話引起軒然大波，如今類似場景又在澳洲上演。現年才35歲的墨爾本房地產大亨蒂姆·古納(Tim Gurner)上周接受電視節目採訪表示：如果年輕人早午餐別吃酪梨吐司，那麼買房的可能性就可能會更大。
蒂姆·古納訪問中表示：當我試圖買第一套住房時，我不會買19美元（約合台幣570元）的酪梨，也不會每杯4美元（約合台幣120元）的咖啡買4杯。現在年輕人的期望非常高，他們每天都要去餐廳吃飯，每年都想去歐洲旅遊。今天擁有房子的人，為了省錢竭盡所能，才能在投資房地產的階梯上攀登」。上述言論是否讓你非常眼熟呢？
澳洲房地產近年來漲勢凶猛，以該國最大城市雪梨為例，該地房地產價格的中位數已經高達110萬澳元（約合台幣2千4百萬元），遠遠超過年輕人可以負擔的程度。所以這位房地產大亨言論在網路上發酵後，就如同台灣一樣，各種指責接踵而來。
年輕一代是不是真的花起錢來就不知節制呢？根據紐約時報的報導，美國25至34歲人群去餐廳吃飯的平均消費確實偏高，但是想靠節省用餐費用來存下頭期款是一件不可能的事，因為根據美國房價，年輕一代就算跟父執輩一樣節省，要113年才能省下頭期款。至於機場到處都是年輕人可能都是窮遊居多，起碼根據美國數據統計，老中青三代，年輕人的旅遊開支是最少的。
滿街年輕人都拿蘋果手機又該怎麼說？其實有網友解釋這恰好證明了年輕人收入微薄。因為不管是房地產還是跟蘋果一樣有品牌光環的轎車或其他消費品，都遠遠不是現在年輕人薪水可以負擔的。iPhone確實鶴立「機」群，但是它頂尖的硬體設計與軟體服務，是現代年輕人僅存靠月薪就可以負擔的「奢侈品」了。
(中時電子報)
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