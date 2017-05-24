北市大泳池因世大運封閉？被抓包坦承想省錢

台北市立天母校區為回饋社區，開放詩欣館泳池給民眾使用，收取50元入場費。不過議員謝維洲近期接獲民眾陳情，指校方去年3月就無預警封閉泳池，還以世大運整修當作理由，但該泳池根本不是比賽場館。上午謝維洲到泳池現勘，校方坦承是因每年虧損300萬元，盼能調整票價後再對外開放。

謝維洲表示，市府2005年原要將16.8公頃的天母運動公園，變更為北市大體育學院用地，卻因剝奪民眾公共使用空間，遭居民聯署抗議，最後仍有5.8公頃作為校地使用。為了回饋社區，北市大開放詩欣館泳池每晚7時到9時給居民使用，收取50元門票，非當地民眾則收60元。

不過，詩欣館從去年3月就封閉，今年6月才對外公告，讓周邊里民很不滿，還有民眾向謝維洲陳情，校方長期以來就常藉各種理由關閉泳池，還以營運狀況不佳為由，向里長提出調高票價要求，讓居民很傻眼。

謝維洲表示，日前他向校方詢問泳池狀況，對方稱是為世大運整修，擔心影響民眾安全才封閉，但世大運跳水比賽根本不在該場地，且開放給民眾的泳池，至今還有提供學生上課使用。另外，泳池已暫停開放1年多，至今卻未將民眾預繳費用全數退還，實在很離譜。

北市大體育室主任王宏宗坦言，封閉的原因很多，主要是因虧損嚴重，每晚幾乎只有10幾個民眾，泳池空調及鍋爐設備全開，費用實在很高，校方每年虧損300萬元，才決定封閉檢討營運方式。他也向教育局喊話，希望爭取更多補助，補足校方營運缺口。

不過，教育局綜規科長諶義聰回應，教育局每年已給校方10億元，最近學校操場整修，又給了1000萬元，校方應自行調整校務基金使用；謝維洲也認為，泳池開放目的就是要回饋社區，而非以營利為主要目的。最終雙方決議2周內針對泳池召開協調會，邀集市府官員、校方和里民一起解決問題。

(中時)