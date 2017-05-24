賓士男酒駕肇逃被逮後 竟躺地呼呼大睡
屏東東港鎮光復路阿榮坊海產店前，昨晚9時許發生賓士車撞機車逃逸案件，警方循線攔查該名喝得爛醉如泥的賓士男，當時在街頭開車狂奔的男子，一下車居然累得直接倒地呼呼大睡，經抽血驗酒測值，換算呼氣值高達1.39MG/L，警依公共危險罪送辦。
昨晚9時許東港光復路阿榮坊海產店前，有一輛白色賓士車疾駛而過，擦撞一台機車，導致機車車頭爛掉，王姓駕駛身上也多處擦傷，但對方卻絲毫未減速，彷彿沒感覺到自己已經撞到人，受驚嚇的他連忙報警。
東港分局通報線上警力，尋找目擊證人口中白色、右前葉子板損壞特徵，且往光復路左轉台17線逃逸的白色賓士車，員警研判可能通過東港大橋經新園鄉台27線北上，果然興龍派出所警員林重華、蔡明育於台27線烏龍段發現該車。
2人從後方追捕，並通報新園所協助攔查，新園所巡佐蘇勝義、警員林義翔於台27線與興安路口，2路人馬以巡邏車前後包夾方式將賓士車攔停。
警方表示，一打開賓士車門，就聞到濃厚的酒氣，且陳姓駕駛一下車，就直接躺在馬路上呼呼大睡，任憑他們怎麼叫都不省人事，只好通知救護車送往安泰醫院，經院方抽血一驗，陳男酒測值高達279mg/dl，換算呼氣值1.39MG/L，因此被依違反公共危險罪移送法辦。
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(中時)
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