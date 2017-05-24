除草劑「巴拉刈」禁令延期至108年2月

傳農委會將全面禁用除草劑「巴拉刈」。引發農民搶購囤積，雲林縣府農業處表示，緊急向防檢局反映，農委會表示預計108年2月1日起禁用，不是外傳今年七月。

本報昨日報導農委會為防自殺者喝巴拉刈，七月一日起將全面禁用巴拉刈，自五月十三日起每天都有一窩蜂到農藥行求購巴拉刈，導致巴拉刈大缺貨，農民恐慌買不到。

雲林縣農業處向防檢局緊急反應農民心聲，防檢局表示，未來巴拉刈禁用是農委會的旣定政策，但不是今年7月，經會內充份討論，預定自108年2月1日起禁用，防檢局也會規劃各項後續配套措施，呼籲農友，不要急於一時搶購囤積。

不過，國發會成立的「公共政策網路平台」5月18日已有民眾提案「請農委會暫緩全面禁用巴拉刈政策，直到改良場提出具體可行的施藥替代方案」。

提案者呼籲衛福部與農委會，在改良場與試驗單位提出任何具體、可以解決、有效的的紅豆落葉收穫方案之前，撤回全面禁用巴拉刈的政策；請農委會說明類似效用的除草劑，例如固殺草，不能使用在紅豆栽培的原因？請衛福部評估，改良劑型後的巴拉刈，是否能有效降低喝農藥自殺的比率？

(中時)