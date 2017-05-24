卸貨倒數 昆凌洩密「周杰倫兒子長這樣？」

昆凌曬照，秀兒子以後可能長相。（圖／取自Mr.J 台灣官方、昆凌Hannah臉書）

昆凌曬APP合成她變男兒身與變老照片。（圖／取自昆凌Hannah臉書）

昆凌、周杰倫再過幾個月將迎接二胎。（圖／中時資料照片）

天王嫂昆凌卸貨二胎進入倒數，昨(23日)媒體直擊她與周杰倫在內湖挑坐月子中心，晚上她有感而發，大秀APP合成她變臉老化或是成男兒身的模樣，她對自己長相變成男孩的照片特別有感，逗問：「兒子以後會長這樣嗎？」粉絲也回：「兒子長得像妳的話真帥」、「像妳或杰倫都好，要幸福！」

周杰倫2015年在英國、台灣、澳洲三地與昆凌舉行浪漫婚禮，成為粉絲心中的經典，同年7月昆凌生下女兒小周周「Hathaway」，今年2月14日情人節，周杰倫宣布昆凌的前世情人來到，兩人集滿「好」字，將迎接男寶寶，預產期約落在今年8、9月。

或許是太期待見到兒子，昆凌昨晚發揮巧思，分享自己合成變男生的照片，笑問：「變臉好好玩，變老，變男生，兒子以後會長這樣嗎？」讓歌迷對這位天王接班人的到來也十分期待，說：「一家人顏值都超高」、「我未來男朋友爆照了！」、「太興奮了，只剩幾個月」。

(中時電子報)