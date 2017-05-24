中央氣象局對13縣市發布大雨特報

中央氣象局發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（24日）桃園至苗栗、南投、高雄及屏東地區，西半部及宜蘭山區，一共13縣市都有局部大雨發生的機率，需注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

(中時)