高英工商連8年榮獲「全國技藝教育績優人員」獎
高英工商廣告設計科陳韻如主任與資訊科吳李慶同學，榮獲「105學年度全國技藝教育績優人員獎」，高英工商已連續8年均有老師與學生榮獲此項殊榮。
陳韻如主任在技藝教育上表現傑出，今年指導廣設科同學參加全國技藝競賽勇奪金手獎、全國專題製作優勝、訓練同學參加乙級技術士技能檢定，通過率82.5％高居全國第；其他指導同學參加校外各項競賽得獎作品達71件，獲獎人數92人。
今年度獲獎的吳李慶同學比賽經歷相當豐富，抱回多個獎項為校爭光。選擇進入高英工商就讀後，在資訊科蔡忠憲主任的推薦下，加入資訊科創新團隊，在各大比賽屢獲佳績，如研發了「音樂肥皂盒」，讓他到有機會到韓國首爾參加發明展，以及2016IEYI哈爾濱世界青少年發明展，獲得銀牌、銅牌的殊榮，除了讓他有想加強外語能力，更在展出中看見參賽隊伍的作品，激起他繼續研發新的創意。
吳李慶同學在學校的能力培養下，更已有1張乙級、3張丙級的證照，並取得7項專利。他很慶幸當初選擇了技職教育作為發展的方向，讓自己的興趣和理想有了得以實現的機會。
校長陳德松肯定學校老師的付出，對於技職教育的用心，從每年繁星計畫榜單，就不難看出高英工商培植學生的用心，並證明選擇技職教育，讓學生可以藉由專業能力的培養，走出自己的一片天。
高英工商從98學年度起至今年已連續8年，師生榮獲「全國技藝教育績優人員獎」，98學年度由陳月嬌組長首度獲得後，陸續由汽車科黃志仁主任、餐飲管理科林絜涵主任、教務主任林泰主任、資訊科蔡忠憲主任、餐飲管理科許貞敏主任、餐飲管理科唐雅珍老師、陳德松校長等八位老師獲獎，直至今年由廣告設計科陳韻如主任獲獎。
(中時)
關鍵字：高英工商、全國技藝教育績優人員
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