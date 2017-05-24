台中南屯路二段路面不平整 建設局要求重舖
台中市南屯路二段沿線有歷史悠久的國定三級古蹟萬和宮，也是人文宗教、民眾生活動線的重要路段，因道路老舊且經車流輾壓，路面老化龜裂、沉陷損壞隨處可見；市府5/10日起執行該路段路平專案，但12日查驗已完成的南屯路二段北側、從精誠路至文心南路約850公尺工程時，發現部分路段平整度不符規定，建設局已要求廠商刨掉重舖，改善不符規定的道路，經費則由廠商自行承擔，展現嚴格把關全市道路品質決心。
建設局指出，全長約1.41公里的南屯路二段，東接精誠路，西連五權西路二段，此段路平專案經費約1,240萬元，預計6月底前完成；5月10及11日兩天，夜間施作執行南屯路二段北側、從精誠路至文心南路約850公尺，面積約8,000平方公尺的路平工程。
建設局人員12日上午查檢發現部分路面不平整，並利用平坦儀檢測平坦度，確實有路面平整度不佳、人手孔蓋平整度不符契約要求及路面與路側銜接不平順等問題，部份路段必須進行改善。
建設局長黃玉霖表示，南屯路路平專案在市府要求監造及廠商重新檢討施工程序及缺失後，針對不符規定的路段重新刨除舖設；而慢車道改善長度約為380公尺，快車道約為130公尺，面積約2,700平方公尺，將於22日重新刨舖改善完成，重新刨舖費用為150萬元，由施工廠商自行承擔，嚴格要求路平施工品質。
黃玉霖強調，市府對道路工程品質的要求，絕不妥協更不讓步，堅持三級品管確保道路的優質，並嚴格執行道路最佳工程品質並將持續追蹤，後續南屯路路平專案將執行從文心南路至萬安街，約650公尺，視天候狀況持續進場刨舖，預計26日進行夜間施工刨舖，若期程順利，可望6月底前完成。
(中時)
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