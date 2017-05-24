高市8旬老婦失蹤3天 家人報警協尋

高雄市80歲陳姓婦人失蹤3天，家屬報警協尋。（家屬提供）

高雄市80歲陳姓婦人失蹤3天，家屬報警協尋。（家屬提供）

高雄市80歲陳姓婦人21日當天騎著紅色腳踏車出現的身影。（呂素麗翻攝）

住高雄市前鎮區的80歲老婦人陳李月霞，上周日（21日）上午騎著腳踏車到理髮廳洗頭後沒有回家，至今3天，音訊全無，人不知去向，家屬心急如焚，向警方報案協尋，希望透過媒體報導，如果有民眾曾看到陳婦，請提供線索給前鎮分局一心派出所，電話：（07）726-4661。

老婦的兒子陳玉輝說，母親近日情緒沒有異狀、生活正常，上周日上午從前鎮區天山路住處，騎「紅色單車」到苓雅區光華路與興中路口的理髮廳洗頭，但他在家等到下午3點仍未見母親返回，緊急到理髮廳詢問，才知母親大約在中午12點前就已離開。

陳玉輝表示，母親身高約150公分、微胖、操台語口音，視力、聽力及心智狀況都很正常，失蹤當天穿黑色外套、長褲、黑色拖鞋，曾因高血壓暈眩摔倒，被警方送回家。

陳玉輝立即向警方報案，警方調閱監視器畫面，確認陳婦在光華路與興中路口出現；由於案發前一天，老婦曾說要到鳳山區自強路購物，有無可能轉往該處，警方擴大範圍搜尋。

警方也針對車禍案過濾，但截至目前為止，高雄並無找不到家屬的車禍案。

(中時)