高雄桃源區溪水暴漲 15人受困果園獲救

溪水暴漲，救難人員冒險渡河搶救受困民眾。(記者林雅惠翻攝)

22日高雄桃源區布唐布那斯溪因午後雷陣雨造成溪水暴漲，桃源區居民共有15人(10男、5女)受困果園內無法渡河受困，民眾使用高雄市119App傳送河床滔滔滾水瞬間影片，消防局增派警義消共20人前往救援，經使用繩索橫渡架設將15人民眾救援至安全處所，其中有一名身體不適患者由小隊長謝正忠背負渡河，成功救援。

消防局表示，傍晚17時5分民眾使用「高雄市119App」報案表示桃源區復興里布唐布那斯溪附近果園內，因近日山區大雨造成土石流沖刷道路坍崩中斷，共15人(10男、5女)受困果園內無法渡河回家，並上傳周遭照片。

高雄市政府消防局由大隊長率20名警義消搜救人員涉水搶救，現場因發生有土石流跡象泥濘難行且溪水暴漲，溪邊土石鬆軟，人員無法徒步渡河，搜救人員當機立斷架設橫渡繩索，消防救災人員以專業技術將人員平安渡河，救援至彼岸安全處所，其中1名約60歲男性民眾身體不適，並由小隊長謝正忠背負渡河，由救護車將該民眾送往衛生所診治，15人全數平安獲救，順利完成任務。

高市消防局提醒民眾，近日氣候多變化，外出山區需隨時注意周遭環境狀況，倘若山區地標不明，報案民眾倘落無法詳細提供119需救援之地址、明確位置，可利用「高雄市119」App報案，消防員能快速循GPS定位到場救援。

(中時)