被告滅證帳算檢方？現任檢察官：打擊士氣

台北地檢署檢察官林達不滿檢察官環境惡劣，不見改善方案，只有不斷監督究責；反對連被告滅證串共也要究責檢察官，認為此舉只會加深打擊檢察官士氣的效果。(蕭博文翻攝)

司改國是會議第三分組今日開會，討論檢察官起訴、不起訴監督機制。成功大學法律系教授李佳玟建議，若案件不起訴，與檢察官蒐證消極讓被告有時間滅證串供有關，應究責檢察官。但台北地檢署檢察官林達感慨說，此提案難以操作、很有爭議，只會加深打擊檢察官士氣的效果，明確表態反對。

李佳玟提案指出，「當案件不起訴存在檢察官非專業地蒐證不全、蒐證消極，讓被告有時間滅證串供等情況，研議除追究承辦檢察官責任外，針對該檢察官所屬之檢察長、主任檢察官就應負之指揮監督責任亦予以究責。」

李佳玟舉例，外界在許多案件中，會認為檢察官該發動搜索卻未發動，讓被告有時間湮滅證據，或是不傳主要被告而先追其他被告，因此才有此提案。

林達會中表示，檢察官辦案環境已經惡劣到讓檢察官沒有士氣，但目前為止沒有看到任何改善環境的作法，「沒有，什麼都沒有，但是不斷究責。」林達質疑，「讓被告有時間滅證，這個是什麼意義？」難以定義與操作的條文，只會加深打擊檢察官士氣的效果。

林達說，檢察官承辦案件量龐大，案件辦不完，每天花老命處理這麼多微罪案件，大案小案全部來，還要每天收報表寫報告，解釋案件為何進度慢，現在連被告滅證串供都要歸到檢察官頭上。

法務部長邱太三也表示，「什麼叫蒐證消極?這不確定概念是什麼？什麼叫有時間滅證串供？」建議若要新增此規定，不需要區分起訴或不起訴，針對重大程序或實體面違失究責即可。

(中時)