金宇彬確診罹鼻咽癌 正接受放射治療

金宇彬確診罹患鼻咽癌。(圖／達志影像)

27歲韓國男神金宇彬從模特兒轉戰演員表現亮眼，星路看好的他，現驚爆身體不適，隨後經醫院檢查，證實他罹患鼻咽癌，已開始接受藥物及放射治療。

金宇彬經紀公司發聲明，透露金宇彬因在跑行程中，感覺身體不適，經醫院檢查後，確診是鼻咽癌，萬幸的是發現的早，目前正在接受藥物與放射治療，近期會專注在醫院治療，演藝行程暫時中斷，並承諾會盡快以健康的狀態回歸。

靠《繼承者》人氣攀升的金宇彬，戲約不斷，近期接下崔東勳導演的新作《竊聽》，預計7月開拍，恐會因病情延後拍攝，粉絲也希望偶像可以專心調養身體，帶著健康身體回來。

(中時電子報)