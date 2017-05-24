北京衛視《亞洲超新星》7月播 音樂新人逐夢
由兩岸三地8家唱片公司齊推新人參與的新型態音樂競技節目《亞洲超新星》，日前由北京衛視取得原安徽衞視播映權，並將從7月初起，每周播出，原台灣區播映權依然是振維電子。
《亞洲超新星》製作單位玥音表示，該節目已錄製到第6集，由於有8大唱片公司頂尖團隊做後盾，加上新人競逐激烈，在北京衛視極力爭取下，播出頻道由北京衛視取代原安徽衛視，預期將掀起另一波音樂實境節目熱潮。
北京玥音表示，振維電子看好粉絲互聯網的前景，近日全面從威業接手《亞洲超新星》節目的台灣版權，和北京玥音進行更深度合作，包含未來第2季節目的進行等，創造雙方共贏，彼此更大利益。
據了解，北京衛視看好該節目擁有兩岸三地高人氣，因此拿下播映權。北京衛視過去曾播出《跨界歌王》、《最美和聲》等音樂真人秀，但都是由已出道的藝人參賽為主，《亞洲超新星》這種由新人參與、競逐的音樂比賽實境秀還是第一次，因此相當期待《亞洲超新星》能讓周五晚間的收視再掀高潮。
(旺報)
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