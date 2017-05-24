台南女兒世界調酒大賽前3名 賴清德臉書報喜
台南女兒蔡佳穎今天凌晨代表台港澳區，參加世界三大調酒比賽之一的2017百加得傳世雞尾酒大賽，從激烈競爭脫穎而出，與日本Kentaro Satoh及代表比利時的Ran van Ongevalle擠入前3名。
消息傳回台灣，不只她服務的老爺行旅雀躍不已，台南市長賴清德下午也在臉書分享這個喜訊。他表示，雖然冠軍金盃最後由比利時選手奪走，但首次代表台灣進軍全球決賽的佳穎，以作品「Apostol」獲得台港澳及大中華區史上最佳名次，同樣值得喝采。
他表示，佳穎學習調酒才1年多，但在老爺行旅總經理唐伯川及團隊全力支持下，用心學習，勇於展現自我，不但表現令人矚目，也讓世界看到台灣，看到台南。
賴清德強調，台南，是一個適合年輕人築夢的城市，只要你願意付出，一定會獲得回報。他要代表全體市民恭喜佳穎獲得好成績，也希望她的故事，能激勵更多年輕人，踏實圓夢，實踐自我理想。
(中時)
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