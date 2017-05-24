蔡英文談民進黨：不選舉的時候 擔心他們不知要做什麼

身兼黨主席的蔡英文總統今天鼓勵民進黨龍舟隊，致詞時指出，「民進黨不選舉的時候，我就擔心他們不知道要做甚麼」。此話一出，現場一陣尷尬。

蔡英文還說，聽說這一次錦標賽裡面，第一名獎金是40萬元，同仁都非常期待這40萬獎金，「我剛替他們做了一個決定，如果這40萬真的被他們拿到，我們一定軍給慈善機關。」

此外，蔡英文說，29位隊員中，11位是女性同仁，這證明一件事情，民進黨裡的女生就算是比體力，也不會輸給男生。 民進黨裡面最重要的一句話 就是女生是當男生用的，男生是當牛用的。

蔡英文指出，今年的端午節很特別，黨部的同仁不分性別精銳盡出，組成了民進黨的龍舟隊挑戰這一次台北國際龍舟錦標賽，為了贏得好成績，有一段時間都很辛苦，一有時間就去練習，比選舉的時候還要認真，這對主席來講，是一個蠻欣慰的事情，「民進黨不選舉的時候，我就擔心他們不知道要做甚麼，看到他們這麼認真，我真的很欣慰。」

蔡英文說，划龍舟是一個團結的運動，不能只靠個人優異，要團體的默契和共識，才能夠有好的表現，一個團隊一個目標，既然要來挑戰，就要以民進黨傳統精神，團結一致全力以赴達成目標，「5月28日比賽登場那一天 我也會到現場，幫所有參賽的選手加油」。

(中時)