漢光33號演習 淡水河反突擊演練

國軍「漢光33號」演習22日起展開5天演練，負責淡水河防守備任務的第六軍團關渡地區指揮部，24日上午結合操演想定，針對河防實施反突擊、反滲透演練，確保中樞安全，展現防衛決心。

第六軍團表示，本次操演採縮短距離演練，假想敵軍企圖運用河道突入，占領大台北地區各重要設施，河防部隊受命後，立即整合地區內憲、警、民團隊所掌握之情資，透過指管通聯、阻絕設置等手段，延滯敵人行動，以優勢兵、火力，順利殲滅來犯之敵。

演練首先透過情、監、偵單位獲取情報，經研析後，指揮官立即實施作戰指導，並令河防部隊進入陣地，完成射擊前準備，對空中及河面搜索、警戒；當敵軍進入射程後，指揮官下達射擊命令，第一線據點建制武器對敵射擊，沿岸編成多層火網，以熾盛火力成功阻殲大部突入之敵。最後，殘餘敵軍在我心戰喊話下，棄械投降，演練過程逼真，充分展現官兵平日訓練成果；另本次演練全程運用空包彈及煙霧彈，藉其所產生的爆破聲及煙硝味，增加仿真的臨場感，磨練官兵的臨戰抗壓能力。

此次演習以模擬真實戰場方式，在仿真砲火下，驗證河防戍守的能力、指揮聯繫、火力發揚及阻絕設置等作為，期收練兵、練技、練心之效；此外，也藉由平時假設想定、訓練模擬及演習時反推驗證，逐一化解敵人各種可能之威脅。

(旺報)