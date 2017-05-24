大甲溪發電廠頒獎學金 培養偏鄉棟樑

大甲溪發電廠廠長俞仲英（右一）頒發獎學金給和平國小獲獎學童。（王文吉攝）

偏鄉學童學業表現優秀，獲頒大甲溪發電廠獎學金，學童與廠長俞仲英（右一）合影。（王文吉攝）

為善盡企業社會責任，台電大甲溪發電廠連續27年獎助優秀學子，於廠內禮堂及東勢國小舉辦表揚活動，另安排時程親自發放獎助學金給梨山國中、小及平等國小等兩校學生，鼓勵偏遠地區學子向學，今年計發送280萬元獎助金。

廠長俞仲英表示，電廠本於關心地方學生初衷，自民國79年辦理該項獎助學金之頒發迄今，已邁向第27年，嘉惠電廠所在地的清寒及優秀學子，盼培養國家棟樑，回鄉里貢獻所學。

105學年度獲獎對象包括清寒勵學、學業優秀之原住民、技藝表現傑出等學生，另增設特別助學金，協助家庭他遭困境的學生，今年家扶中心提報高中職10位及大專以上4位，盼能帶給學子勇氣與希望。

(中時)