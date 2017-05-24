彰銀詐貸案 檢調今二波搜索約談6人

檢調偵辦不法地政士集團向彰銀詐貸2億案，今天再展開第二波偵查行動，兵分6路搜索涉案已遭羈押的金主金德儀所借牌經營聖豐、中信2家地政士事務所的6名員工、業務員住居所，並約談6人到案。

檢調懷疑，金德儀透過借牌經營的聖豐、中信2家地政士事務所的地政士林利華、蔡秀雁，涉嫌從2012年12月至2014年10月間，透過偽造不實的委託人薪資清單、虛增薪資所得或提高不動產交易價格等手法，向彰化銀行2個分行詐貸近2億元。

台北地檢署本月9日指揮調查局北機站，兵分15路搜索，並約談蔡、林及金女共25人。檢方訊後，認為金德儀涉犯《銀行法》，且有串證、逃亡之虞，翌日凌晨向法院聲請羈押禁見。另林、蔡2人則以涉犯詐欺等罪，各以5萬元及10萬元交保候傳。

檢調調查，林利華、蔡秀雁分別任職北市聖豐、中信地政士事務所，涉嫌自2012年12月至2014年10月間，偽造所得清單、虛增借款人薪資所得、提高不動產交易價格，以南港、新店、淡水、桃園等地11處房產向彰銀2家分行，每戶貸得約2000萬元，詐貸總金額近2億元，不法所得由林、蔡與集團成員朋分。

由於林、蔡等人利用房貸寬限期規定，期限內按時繳付利息，但時間一過即不還款。銀行找上房產登記所有權人，人頭卻不認帳，銀行拍賣房產抵債，發現房價根本被高估，清查後發現都與林、蔡有關，遂提出告訴。

檢調查出，林利華、蔡秀雁與共犯先在大台北地區買房子，將房子登記在人頭名下，並給予數萬不等的酬金，另安排人頭購買房產，據此向銀行貸款。林、蔡為貸得款項，曾偽造所得清單，將人頭的年薪從30萬元拉高到150至200萬元。

(中時)