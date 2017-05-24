日本餐桌禮儀眉角多 10種使用筷子不能犯的禁忌
國人熱衷赴日旅遊，吃遍日本美食是不可錯過的行程體驗，品嘗拉麵、壽司、燒烤等各式各樣料理。不過，在日本用餐，餐桌上常見的木筷也有不少使用眉角，尤其在傳統日本料理宴席上更得留意，有時就連日本人也會不小心觸犯。日本旅遊網站就盤點出常見使用筷子的禁忌，提供旅人認識日本餐桌禮儀，避免用餐時讓人感到不禮貌。
在日本餐桌使用筷子有哪些禁忌？日本旅遊網站Tsunagu Japan指出，「拿筷子翻攪料理」、「拿筷子在料理上方猶豫」以及「把筷子橫放在碗盤上」都是極為失禮的行為，讓人看見放入過口中的筷子前端或是隨意翻攪料理，對製作料理的師傅而言都是不尊重的動作。
而把筷子「直插飯上」、「當刀叉分切食物」、「插取食物」、「傳遞食物」，甚至是「用筷子敲打碗盤」都會讓日人看傻眼，尤其把筷子用來夾取傳遞是日本喪禮撿骨時才會出現的儀式，是絕不能出現在餐桌上的行為。
此外，不經意的「舔咬筷子」、「用筷子拖移餐盤」、「從筷子滴下醬料或湯汁」，也都是NG的用餐壞習慣，易讓同桌食客感到失禮、不雅觀，建議吃完湯類食物後，記得把筷子上沾有的湯汁滴乾淨。
(中時電子報)
文章來源：tsunagujapan
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。