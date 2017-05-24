日本餐桌禮儀眉角多 10種使用筷子不能犯的禁忌

國人熱衷赴日旅遊，品嘗拉麵、壽司、燒烤等各式各樣美食是不可錯過的行程體驗。(圖/shutterstock提供)

國人熱衷赴日旅遊，吃遍日本美食是不可錯過的行程體驗，品嘗拉麵、壽司、燒烤等各式各樣料理。不過，在日本用餐，餐桌上常見的木筷也有不少使用眉角，尤其在傳統日本料理宴席上更得留意，有時就連日本人也會不小心觸犯。日本旅遊網站就盤點出常見使用筷子的禁忌，提供旅人認識日本餐桌禮儀，避免用餐時讓人感到不禮貌。

在日本餐桌使用筷子有哪些禁忌？日本旅遊網站Tsunagu Japan指出，「拿筷子翻攪料理」、「拿筷子在料理上方猶豫」以及「把筷子橫放在碗盤上」都是極為失禮的行為，讓人看見放入過口中的筷子前端或是隨意翻攪料理，對製作料理的師傅而言都是不尊重的動作。

而把筷子「直插飯上」、「當刀叉分切食物」、「插取食物」、「傳遞食物」，甚至是「用筷子敲打碗盤」都會讓日人看傻眼，尤其把筷子用來夾取傳遞是日本喪禮撿骨時才會出現的儀式，是絕不能出現在餐桌上的行為。

此外，不經意的「舔咬筷子」、「用筷子拖移餐盤」、「從筷子滴下醬料或湯汁」，也都是NG的用餐壞習慣，易讓同桌食客感到失禮、不雅觀，建議吃完湯類食物後，記得把筷子上沾有的湯汁滴乾淨。

(中時電子報)