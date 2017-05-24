急斷未婚夫半年 謝欣穎爆走認內衣事件「真有其事」

謝欣穎與梁士華去年聖誕節原訂舉行婚宴，卻閃電取消。（圖／取自謝欣穎臉書）

謝欣穎宣布取消婚宴後，再現身瘦了一圈。（圖／中時資料照片）

32歲謝欣穎與設計師未婚夫梁士華交往7年，原定去年聖誕節舉行婚宴，謝欣穎在婚前45天投下震撼彈宣布取消婚約，之後還替男友澄清與第三者無關，強調和平決定分開，沒想到昨(23日)竟遭爆料，謝欣穎在臉書爆走，疑似連嗆梁士華與小三，更認說：「當初結不成婚在梁士華家發現的內衣事件，真有其事。」

據《蘋果日報》報導，斷開前未婚夫半年多，謝欣穎昨忍無可忍在臉書狠插梁士華，批舊愛是「沒有擔當承認自己過錯的男人」，並疑似對小三放話：「如果真還有無腦的女人要，拜託請不要放生他，不要讓他去殘害其他女人。」

兩人取消婚約之初，傳出導火線是謝欣穎在梁士華家中發現其他女人的內衣，當時謝欣穎現身頻幫對方說話，稱彼此早就存在溝通問題，近日謝欣穎則在臉書反轉認了劈腿事件「真有其事」，表示起初不願鬧翻，是念及她與梁母舊情，她本月1日剛過32歲生日，更將生日願望「獻給」舊愛和小三，譙兩人是「噁心的人」，痛咒：「你們去死。」

對此，謝欣穎經紀人回應她已經放下了，應該只是一時情緒被挑起才會發文發洩，沒多談爆料內容，至於梁士華方面則暫未回應。

(中時電子報)