急斷未婚夫半年 謝欣穎爆走認內衣事件「真有其事」
32歲謝欣穎與設計師未婚夫梁士華交往7年，原定去年聖誕節舉行婚宴，謝欣穎在婚前45天投下震撼彈宣布取消婚約，之後還替男友澄清與第三者無關，強調和平決定分開，沒想到昨(23日)竟遭爆料，謝欣穎在臉書爆走，疑似連嗆梁士華與小三，更認說：「當初結不成婚在梁士華家發現的內衣事件，真有其事。」
據《蘋果日報》報導，斷開前未婚夫半年多，謝欣穎昨忍無可忍在臉書狠插梁士華，批舊愛是「沒有擔當承認自己過錯的男人」，並疑似對小三放話：「如果真還有無腦的女人要，拜託請不要放生他，不要讓他去殘害其他女人。」
兩人取消婚約之初，傳出導火線是謝欣穎在梁士華家中發現其他女人的內衣，當時謝欣穎現身頻幫對方說話，稱彼此早就存在溝通問題，近日謝欣穎則在臉書反轉認了劈腿事件「真有其事」，表示起初不願鬧翻，是念及她與梁母舊情，她本月1日剛過32歲生日，更將生日願望「獻給」舊愛和小三，譙兩人是「噁心的人」，痛咒：「你們去死。」
對此，謝欣穎經紀人回應她已經放下了，應該只是一時情緒被挑起才會發文發洩，沒多談爆料內容，至於梁士華方面則暫未回應。
(中時電子報)
關鍵字：謝欣穎
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。