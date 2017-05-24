林聰賢：支持地方政府落實農地農用政策

台灣違規農舍氾濫問題越來越嚴重，地方政府也陸續出手管制，農委會林聰賢今天表示，制度面尚有一些不足的地方，要思考怎麼樣能在機制上補足起來，最後都還是要透過制度來落實管理，問題也一定會回歸到「農業永續」觀點上，農委會將會協調並給予地方政府支持。

林聰賢表示，有關地方政府處理違規農舍的問題，站在農委會的立場，農地政策非常清楚，就是要「農地農用」、要讓農業永續，畢竟如果沒有農地就沒有農業生產，怎麼樣保持農地農用是重要課題。

林聰賢說，農民的需求也包括了居住需求，但必須要符合法令規範，農委會一定會支持地方政府要落實，並且配合內政部訂定的國土計畫法，將來將會更明確地訂定各種不同的用地規範，並按照國土規劃的制度進一步落實，這部分大家應該可以樂觀看待。

林聰賢還說，他還在宜蘭擔任縣長時，可能很多人對於當時縣府在落實積極管理的做法上，引起很多人不滿意，但是他到了中央政府擔任農委會主委，卻又被質疑是「最會蓋農舍的主委」；當大家看到制度面有一些不足的地方，應該思考怎麼樣能在機制上補足起來，畢竟最後都還是要透過制度來落實，也一定會回歸到農委會最關心的「農業永續」觀點，農委會也會協調並支持地方政府。

(中時)