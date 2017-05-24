林內焚化廠債務人異議之訴二審 李進勇出庭辯護
林內焚化爐債務人異議之訴二審23日進行言詞辯論終結，雲林縣長李進勇親自出庭辯護，他表示雲林縣府對達榮公司的第二次給付應依契約履行補正責任，不應靠仲裁判斷就對縣府予取予求，完全不符公平正義原則。6月20日將宣判。
針對達榮公司達榮公司要求支付林內焚化廠興建案第二階段款項14.5億元案，雲林縣府去年二月向法院提出債務人異議之訴，雲林地院去年六月駁回縣府之訴，縣府不服提起上訴。
台南高分院受理歷經4次準備程序，23日進行言詞辯論。
李進勇代表縣府出庭辯護指出，達榮環評惡意隱匿林內淨水廠就在附近的事實，環評因此被撤銷，縣府要求達榮公司依契約履行補正責任，包括補正環境影響評估說明書及差異分析、焚化爐堪用可運轉移交等，才能要求對待給付，縣府再依約付款，而非讓達榮靠仲裁判斷，對縣府予取予求，不符公平正義原則。
李進勇指出，垃圾問題一直是雲林縣的夢靨，自林內焚化廠環評撤銷、設施閒置以來，堆置垃圾量最高達3萬2000公噸，屢次協調其他縣市代為處理卻總是換回「你們也有一座，為什麼不自己燒」，追根究柢是林內焚化廠環評遭撤銷，致使雲林縣少一個垃圾處理選項。
李進勇強調，林內焚化廠 環評審查結論遭撤銷，主因係達榮公司未依相關規定辦理環評作業，充分揭露環境調查資訊，致使環評委員基於錯誤資訊做成違法之環評審查結論，最終遭最高法院判決撤銷確定，達榮公司應負起完全責任並依雙方契約履行補正環評之責任及義務。
林內焚化爐案仲裁判定雲林縣政府需賠償達榮公司新台幣29.5億元，第一階段應支付15億元，包含利息已付17.5億元；達榮公司要求支付第二階段款項14.5億元，並聲請查封土地強制執行。本案台南地院訂於6月20日宣判。
(中時)
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