竹科人及中小學生獻愛 編織公益舞濟弱勢

蝶影舞蹈團。（徐養齡攝）

(15:30更新內文)響應公益不分老少，竹科近年掀起練舞風，由竹科人與新竹中小學生組成的蝶影舞蹈團，除了練舞培養藝文氣息，也不忘回饋社會做公益，6月3日、7日將分別在竹市文化局演藝廳及縣文化局演藝廳帶來精采舞蹈表演，收入扣除必要開支後，將全數捐助弱勢團體。

難能可貴的是，由於參與舞者成員都是上班族或是中小學甚至是幼稚園小朋友，服裝都是舞團成員自行張羅，甚至小朋友媽媽也幫忙縫製道具、戲服等，盼能展現最佳的藝術氣氛。

蝶影舞蹈團藝術總監戴劬宸說，舞團很用心推廣舞蹈藝術及從小對舞蹈藝術文化的養成，期盼未來能為台灣培養優秀的舞蹈人才。年度公演決定以傳統加上嶄新的舞蹈編創，將展現不同風格的中國舞意像「三界傳說」搬上舞台，呈現在觀眾眼前。

今年「三界傳說」以欲界、色界及無色界，用舞蹈肢體演譯傳達非神、非鬼、非人也的阿修羅；禪定世界進階到三界唯心，萬法唯識的境界。將中國舞、現代舞、毯子功等技巧，中西融合並結合影像科技、燈光設計、裝置藝術以及戲劇表現手法等多項藝術元素，將舞蹈發展出更多元的表演形式，充分發揮對舞蹈藝術的熱愛，演出新的生命力。

主辦單位表示，新竹市場門票收入盈餘將轉捐贈給新竹市東區區公所做為急難救助金，竹北場則是以3張發票兌換一張入場券，募得發票將幫助給弱勢團體。

(中時)